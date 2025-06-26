Владимирская область начнет сотрудничество с АО «Строительная компания ХоаБинь» из Вьетнама. Александр Авдеев подписал с представителями организации соответствующий меморандум. Как

Владимирская область начнет сотрудничество с АО «Строительная компания ХоаБинь» из Вьетнама. Александр Авдеев подписал с представителями организации соответствующий меморандум. Как рассказал губернатор в своих соцсетях, рабочая встреча прошла на днях. «Строительная компания ХоаБинь» является одной из лидирующих организаций во Вьетнаме. Из соцсетей Александра Авдеева Как отметил председатель совета директоров Ле Вьет Хай, за 37 лет