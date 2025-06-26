ВлГУ попал на 76 в Национальном рейтинге университетов России. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения. Самого хорошего результата вуз добился в направлении «Образование» – 15 место из

ВлГУ попал на 76 в Национальном рейтинге университетов России. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения. Самого хорошего результата вуз добился в направлении «Образование» – 15 место из 480, что на 21 строчку выше, чем в прошлом году. По направлению «Исследования» вуз смог подняться на 10 пунктов, по инновациям – на 8, в категории «Бренд» –