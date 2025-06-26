В общем сводном рейтинге 2025 года ВлГУ занял 76-е место.

Владимирский государственный университет (ВлГУ) свои позиции в национальном рейтинге университетов, проводимом группой «Интерфакс».В 2025 году ВлГУ занял 15-е место среди 480 вузов по направлению «Образование», поднявшись сразу на 21 позицию.Высокие оценки университет получил за образовательные программы, организацию практики студентов, работу со школьниками, научно-методическую деятельность преподавателей, а также за уровень абитуриентов.В общем сводном рейтинге 2025 года ВлГУ занял 76-е место, также продемонстрировав рост по ключевым показателям. В частности, по направлению «Исследования» университет поднялся на 10 пунктов, по «Инновациям» – на 8, а в категории «Бренд» – сразу на 18 позиций.В рейтинге участвовали ведущие университеты страны, включая национальные исследовательские, федеральные и опорные вузы, а также участники программы «Приоритет 2030».