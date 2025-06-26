Об этом сообщили в СК Владимирской области.

Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту смерти 53-летней женщины. Об этом в Следственном комитете Владимирской области.По предварительным данным, в ноябре 2023 года женщина обращалась в больницы с жалобами на здоровье, но не получила своевременной медицинской помощи. Сын погибшей считает, что отсутствие диагноза и вовремя назначенного лечения привело к ее смерти. Он также сообщил о затягивании расследования.Следственный комитетВладимирской области возбудил уголовное дело. История дошла до главы СК Александра Бастрыкина. Он поручил ускорить расследование и предоставить доклад о его результатах.Ранее , что врачи спасли 15-летнего подростка, пострадавшего в ДТП в Гусь-Хрустальном. На нерегулируемом пешеходном переходе ребенка сбила машина.