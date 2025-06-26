Благоустройство бульвара Художника Иванова в городе Владимире выходит на финишную прямую. Работы, начатые по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» после

Благоустройство бульвара Художника Иванова в городе Владимире выходит на финишную прямую. Работы, начатые по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» после голосования горожан, подрядчик ДСК «Автобан» должен завершить к 15 августа. Проект реализуется в два этапа. Первый стартовал со стороны площади адмирала Лазарева – здесь уже уложена плитка, обустроены пешеходные и велодорожки, проводится монтаж системы