В пятницу, 27 июня, в Вязниках по адресу Комсомольская улица,1 откроется Семейный многофункциональный центр. Это уже седьмой центр в регионе, рассказали в пресс-службе правительства области.

В пятницу, 27 июня, в Вязниках по адресу Комсомольская улица,1 откроется Семейный многофункциональный центр. Это уже седьмой центр в регионе, рассказали в пресс-службе правительства области. Два семейных МФЦ работают во Владимире, по одному есть в Александрове, Коврове, Муроме и Гусь-Хрустальном. Центры открывают для оказания помощи семьям. Из пресс-релиза правительства области Семейный МФЦ – это современное