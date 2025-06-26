В антирейтинг вошли 25 организаций.

«Энергосбыт Волга» антирейтинг управляющих компаний Владимирской области, имеющих наибольшие долги за электроэнергию.В список вошли 25 организаций, чей совокупный долг превысил 30,5 миллиона рублей по состоянию на 20 июня 2025 года.В антирейтинг попали УК из Александровского, Петушинского, Суздальского, Собинского, Ковровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального районов и округа Муром. Наибольшая часть этой суммы – 17,2 миллиона рублей – приходится на 11 управляющих компаний из Александровского района. При этом самый крупный должник имеет задолженность более 7,6 миллиона рублей.Ранее житель Кольчугино у сетевой компании подключение света к гаражу.