В антирейтинг вошли 25 организаций.
«Энергосбыт Волга» антирейтинг управляющих компаний Владимирской области, имеющих наибольшие долги за электроэнергию.
В список вошли 25 организаций, чей совокупный долг превысил 30,5 миллиона рублей по состоянию на 20 июня 2025 года.
В антирейтинг попали УК из Александровского, Петушинского, Суздальского, Собинского, Ковровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального районов и округа Муром. Наибольшая часть этой суммы – 17,2 миллиона рублей – приходится на 11 управляющих компаний из Александровского района. При этом самый крупный должник имеет задолженность более 7,6 миллиона рублей.
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