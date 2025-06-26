Из вопросов армянскому радио
- Чем отличается англичанин от еврея?
- Англичанин уходит, не прощаясь, а еврей прощается и не уходит.
- Кто такой настоящий мужчина?
- Это мужчина, который встает с постели только для того, чтобы отдохнуть.
- Можно ли бороться со злом путем насилия?
- Можно, но страшно представить, что потом сделает изнасилованное зло!
- Почему, когда наешься, хочется спать?
- Потому что кожа на животе натягивается и глаза закрываются.
- Почему братки так быстро ездят?
- Боятся забыть, куда они едут.
- А почему так часто стоят на обочинах?
- Забывают...
- Почему ведра с противопожарных щитов с острым дном?
- Чтобы огнеборцы, бегая с этими ведрами туда-сюда, не останавливались перекурить и поболтать!..
- Может ли с
еще анекдот!