Конкурс «Важные дела Владимирской деревни» стартовал. Это соревнование для сельских старост, пояснили в пресс-службе правительства области. По итогам конкурса лучшие старосты получат

Конкурс «Важные дела Владимирской деревни» стартовал. Это соревнование для сельских старост, пояснили в пресс-службе правительства области. По итогам конкурса лучшие старосты получат премии: 60 000 рублей за первое место, 40 000 рублей – за второе место, 20 000 рублей – за третье, 10 000 рублей за победу в одной из трех спецноминаций. Заявки принимаются до