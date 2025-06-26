В регионе стартовали резервные дни пересдачи.

Резервные сроки сдачи ОГЭ для выпускников 9-х классов начинаются во Владимирской области 26 июня.В этот период смогут пересдать экзамены учащиеся, не явившиеся на основной этап по уважительным причинам, не завершившие выполнение работы или получившие неудовлетворительные оценки не более чем по двум предметам.Расписание резервных дней:• 26 июня: Русский язык• 27, 28 июня: Все предметы, за исключением русского языка и математики• 30 июня: Математика• 1, 2 июля: Все учебные предметыВ организации и проведении ОГЭ задействовано более 1500 человек. Мониторинг осуществляют общественные наблюдатели.В текущем году 19962 девятиклассника сдают ОГЭ. Наибольшей популярностью у выпускников пользуются обществознание и география.