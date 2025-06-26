77% жителей пользуются банковскими картами.

Жители Владимирской области всё чаще используют безналичные способы оплаты. Согласно данным банкиров, наиболее популярны банковские карты (77%), за ними следуют мобильные переводы и онлайн-банки (44%), а также Система быстрых платежей (34%). При этом, количество банкоматов и терминалов в регионе выросло на 16%.Как отметили в Банке России, жители Владимирской области также используют QR-коды, электронные кошельки и биометрию для оплаты.Однако, наличные деньги по-прежнему востребованы. Четверть опрошенных предпочитают расплачиваться наличными в небольших магазинах, на рынках, заправках или в общественном транспорте. Половина респондентов имеет запас наличных на случай, если безналичная оплата невозможна, а треть хранит сбережения в наличных.Услугой «Наличные на кассе» пользуются около 18% опрошенных. Во Владимирской области этот сервис доступен в 368 магазинах и на 39 АЗС.