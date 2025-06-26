Новый ЗАГС в Александрове откроет свои двери ко Дню семьи, любви и верности.

Новый ЗАГС в Александрове откроет свои двери ко Дню семьи, любви и верности. Это современное здание на Советской площади, построенное на частные средства и переданное городу, станет символом крепких и счастливых браков.Молодожены едут в Александров со всей страны: заявки поступили из ДНР, Крыма, Краснодарского края, Московской, Белгородской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей. Свадебные церемонии будут проходить с 9 утра до 8 вечера.Особое значение Дню семьи, любви и верности придает Муром. С 4 по 8 июля в городе зарегистрируют 40 браков.В регионе активно развивается инфраструктура ЗАГСов. В Петушинском районе под ЗАГС полностью передан местный Дом культуры, а в Суздале отреставрировали историческое здание ЗАГСа, вернув ему первозданный вид.