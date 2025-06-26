Срубленную древесину они продавали, а деньги забирали себе.

В Красной Горбатке суд вынес приговор по уголовному дело о незаконной рубке леса. Ущерб составил 18 миллионов рублей., что один из фигурантов находил людей, которые имели право на льготную покупку древесины для личных нужд. От их имени он заключал фиктивные договоры купли-продажи леса с ГКУ ВО «Селивановское лесничество». Его сообщник затем незаконно рубил лес на основании этих поддельных документов.В итоге злоумышленники незаконно вырубили более 1,6 тысячи кубических метров леса.Суд приговорил виновных к штрафам в размере 1,2 миллиона и 1,1 миллиона рублей соответственно. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденных всей суммы причиненного ущерба.Ранее , что арендатор леса в Гороховецком районе заплатит 2,3 млн рублей за вырубку.