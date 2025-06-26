Срубленную древесину они продавали, а деньги забирали себе.
В Красной Горбатке суд вынес приговор по уголовному дело о незаконной рубке леса. Ущерб составил 18 миллионов рублей.
, что один из фигурантов находил людей, которые имели право на льготную покупку древесины для личных нужд. От их имени он заключал фиктивные договоры купли-продажи леса с ГКУ ВО «Селивановское лесничество». Его сообщник затем незаконно рубил лес на основании этих поддельных документов.
В итоге злоумышленники незаконно вырубили более 1,6 тысячи кубических метров леса.
Суд приговорил виновных к штрафам в размере 1,2 миллиона и 1,1 миллиона рублей соответственно. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденных всей суммы причиненного ущерба.
Ранее , что арендатор леса в Гороховецком районе заплатит 2,3 млн рублей за вырубку.