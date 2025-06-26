«Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Именно под таким девизом пройдет празднование Дня молодежи в этом году. Владимирская область присоединилась к всероссийскому фестивалю. Основные события

«Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Именно под таким девизом пройдет празднование Дня молодежи в этом году. Владимирская область присоединилась к всероссийскому фестивалю. Основные события состоятся в эту субботу, 28 июня на 4 разных площадках. Министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина отмечает – важно было не просто сделать развлекательную программу, а наполнить каждую локацию смыслами. Елена