Основная поставка завершится до 1 августа.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Перцев на пресс-конференции 25 июня рассказал о ходе обновления автобусного и троллейбусного парка региона. В этом году, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», для пяти муниципальных образований закупают 31 новый автобус.Наземная пассажирская сеть Владимирской области насчитывает 438 маршрутов (424 автобусных и 14 троллейбусных) и задействует 1029 единиц техники. На сегодняшний день 68 процентов парка соответствует нормативным требованиям (автобусы не старше 10 лет, троллейбусы – 15 лет). К 2030 году стоит цель довести этот показатель до 85 процентов.Министр отметил, что с 2022 по 2025 год автопарк обновился на треть: было приобретено 332 машины (291 автобус и 41 троллейбус) на общую сумму 3,1 млрд рублей, из которых 1,2 млрд – федеральная поддержка. В 2026 году этот курс продолжается: 31 автобус закупается на 489 млн рублей, при федеральной поддержке в 178 млн.Наибольшее количество машин – 18 автобусов большого класса – получит Муром. Александрову достанутся 6 автобусов среднего класса, Владимиру – 4 особо большого класса, Суздалю – 2 среднего класса, и Камешково – 1 автобус среднего класса. Контракты уже заключены, 21 из 31 автобуса поставлен, остальные прибудут до 1 августа. Один новый автобус уже начал работу на маршруте в Камешково.