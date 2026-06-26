Утро 26 июня для жителей Владимирской области выдалось тревожным.

Раннее утро 26 июня для жителей Владимирской области : в регионе работали системы ПВО. Несмотря на попытки сорвать мирный ритм жизни, областная столица готовится к финалу фестиваля «Белокаменная столица», а синоптики обещают жителям смену погодного настроения. Главные темы дня — в обзоре Vlad.aif.ru.Неспокойный рассвет: ПВО в действииУтро пятницы, 26 июня, началось для владимирцев c тревожных сообщений. Над территорией региона были замечены вражеские беспилотные летательные аппараты. В канале экстренного оповещения населения в 6 утра появилось сообщение об атаке БПЛА во Владимирской области и работе ПВО. Накануне, 25 июня, ситуация также была напряженной. Угроза атаки БПЛА была объявлена утром 25 июня.Капризы июня: между зноем и грозойНа фоне оперативных сводок новости погоды добавляют красок в общую картину дня. Изнуряющей жары синоптики пока не прогнозируют.Во Владимире и области сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем поднимется до комфортных +19... +20 градусов, однако к вечеру возможны локальные кратковременные дожди, местами с грозами.Ветер: северный, 3-5 м/с.Давление: в пределах нормы, что порадует метеозависимых горожан.Фестиваль «Белокаменная столица»: триумф созиданияСегодня Владимир ставит точку в знаковом культурном событии. В Центральном парке культуры и отдыха состоится закрытие фестиваля-конкурса «Владимир — белокаменная столица».В течение нескольких недель мастера-камнерезы превращали глыбы известняка в произведения искусства. Фестиваль в этом году обрел особое звучание: один из монументов, созданный здесь, будет отправлен в Белгород как символ поддержки и несгибаемой воли.Охота на сбережения: мошенники не дремлютПока одни защищают небо, другие ведут борьбу за кошельки доверчивых граждан. Криминальная хроника последних суток напоминает: современные аферисты циничны и мобильны.На железнодорожном вокзале Владимира 18-летнего жителя Кемеровской области. Юноша работал «бегунком» у телефонных мошенников. Его жертвой стала 59-летняя жительница Собинки, которую лжесиловики убедили «задекларировать» сбережения. Женщина отдала курьеру более 1,8 млн рублей прямо у своего дома. Задержанный признался, что успел конвертировать деньги в криптовалюту и отправить кураторам. Теперь вместо легкого заработка его ждет СИЗО и уголовное дело.Во Владимире также 46-летнему мошеннику, который годами лишал пенсионеров жилья. Схема была проста: под видом микрозаймов под залог недвижимости он оформлял договоры купли-продажи. Пострадали 6 человек, общий ущерб превысил 5 млн рублей. Фигурант долго скрывался, но правосудие его настигло. Итог — 2 года 7 месяцев колонии и штраф в 800 тысяч рублей.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .