Месячный фестиваль объединил мастеров из разных регионов и стран, укрепив статус города как крупного культурного центра.

Месяц творчества и вдохновения подошел к своему логическому завершению. Фестиваль «Владимир — Белокаменная столица!» подарил городу не только новые художественные объекты, но и неповторимую атмосферу настоящего искусства.На протяжении всего периода проведения мероприятий Владимир по праву носил статус культурной столицы. Талантливые мастера-скульпторы из различных регионов страны и зарубежья создавали свои шедевры прямо на глазах у горожан. Теперь их уникальные работы навсегда украсят улицы и парки города.Торжественная церемония награждения участников состоялась с участием заместителя главы городской администрации Елены Запрудновой и заместителя председателя Совета народных депутатов Сергея Киселева. Они поздравили скульпторов с успешным завершением проекта, отметив их высокий профессионализм и колоссальное трудолюбие.Жители и гости Владимира стали не просто зрителями, но и активными участниками фестиваля. Они с удовольствием проходили увлекательные квесты, посещали образовательные мастер-классы и принимали участие в интерактивных играх. Проект превратился в настоящий праздник для всей семьи.