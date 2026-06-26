В Центральном парке культуры и отдыха завершился Второй Международный фестиваль «Владимир – белокаменная столица». 25 дней мастера из России и Беларуси превращали камень в искусство.

В Центральном парке культуры и отдыха завершился Второй Международный фестиваль «Владимир – белокаменная столица». 25 дней мастера из России и Беларуси превращали камень в искусство. Главным событием стал скульптурный симпозиум. Художники работали в двух направлениях: «Владимир православный» и «Образы героев русской классической литературы». В итоге появились 10 новых скульптур — «Ангел милосердия», «Андрей Рублёв», «Княгиня