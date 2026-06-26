11 городов и поселков Владимирской области, команда знаменитых артистов и их руководителей, десятки номеров и сотни разноцветных костюмов – ярким событием недели стало завершение фестиваля

11 городов и поселков Владимирской области, команда знаменитых артистов и их руководителей, десятки номеров и сотни разноцветных костюмов – ярким событием недели стало завершение фестиваля – марафона «Песни России». Звезда праздника – народная артистка России Надежда Бабкина. Поклонникам из нашей страны и зарубежья она полюбилась за искренность и особую энергию исполнения. С фестивалем-марафоном уже в