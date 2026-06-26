В регионе прошла встреча губернатора Владимирской области с администраторами официальных госпабликов.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев вместе с руководителем регионального Центра управления Светланой Бойко провели рабочую встречу с администраторами госпабликов Владимирской области.В ходе мероприятия участники затронули темы развития туризма в заповедных зонах, озеленения и благоустройства городов, возведения новых инфраструктурных объектов, а также важность привлечения экспертных оценок к публикациям.Работа этих специалистов призвана оперативно отвечать на запросы пользователей социальных сетей. В условиях переизбытка информации именно администраторы официальных ресурсов создают честную и непредвзятую картину происходящего в регионе.