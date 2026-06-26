Фестиваль под концепцией «Мечта. Гордость. Единство» предложит гостям множество интерактивных площадок.

27 июня Муром примет центральный областной фестиваль «День молодежи-2026» на площади 1100-летия. Праздник пройдет по всей России под единой концепцией «Мечта. Гордость. Единство».Тематические зоны фестиваля предложат гостям разнообразные активности. «Мечта» вдохновит историями молодых созидателей. «Гордость» объединит встречи с участниками СВО, спасателями, врачами и спортсменами, а также исторические викторины и спортивные состязания.Пространство «Единство» познакомит с национальными культурами и народными промыслами. Здесь каждый сможет проявить себя, сделав шаг к личному развитию в науке, творчестве или предпринимательстве.