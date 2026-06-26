Горожан просят быть внимательными и выбирать обходные пути.

Сотрудники МКУ «ЦУГД» продолжают комплексные работы по удалению аварийных деревьев и излишней растительности на Князь‑Владимирском кладбище. Специалисты убирают насаждения, которые создают сильное затенение или угрожают безопасности посетителей.В ходе работ коммунальщики удаляют сухие ветви и потенциально опасные деревья, чтобы предотвратить их падение. Таким образом, расчищается проход и обеспечивается безопасное перемещение горожан по тропам кладбища.Администрация просит жителей и гостей Владимира проявлять осторожность в зоне проведения работ. На время опиловки возможно установление ограждений и временные ограничения прохода, поэтому по возможности следует выбирать пути обхода до полного завершения работ.