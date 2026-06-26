Мужчина продавал мигрантам поддельные сертификаты о знании русского языка и организовал схему «помощи» на экзаменах в Центре тестирования ВлГУ. За это он передал сотруднице центра 39 тысяч

Мужчина продавал мигрантам поддельные сертификаты о знании русского языка и организовал схему «помощи» на экзаменах в Центре тестирования ВлГУ. За это он передал сотруднице центра 39 тысяч рублей, а затем сбыл 13 поддельных документов, сообщили в прокуратуре города Владимира. По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый позвонил сотруднице Центра тестирования иностранных граждан ВлГУ и