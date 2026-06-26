Эксперты рассказали, как правильно помогать природе и почему за «спасение» дикого зверя грозит штраф.

Каждый год весной и летом множество детёнышей диких животных оказываются «спасёнными» сердобольными дачниками или туристами, которые забирают их из естественной среды. На их верную погибель...На днях во Владимирской области очередного зайчонка, найденного на дачных грядках, удалось передать под крыло профессионалов. Эксперты Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области (ООПТ) бьют тревогу — то, что люди называют «спасением», природа часто квалифицирует как похищение, последствия которого могут быть фатальным. Как правильно помогать природе и что делать, если вы нашли маленького дикого лесного обитателя — читайте в материале .Сезон ложной жалости: когда помощь убиваетМай и июнь для сотрудников Центра реабилитации «Дом зайца» — самое горячее время. Сотни «добрых самаритян», заприметив в высокой траве или под кустом смородины неподвижный пушистый комочек, спешат забрать его домой. Им кажется, что малыш брошен, голоден и беззащитен. На деле же ситуация выглядит ровно наоборот.Как отмечает ведущий эксперт и государственный инспектор Дирекции ООПТ Мария Фролова, проблема «спасательства» носит системный и ярко выраженный сезонный характер. Каждую весну, когда у диких животных появляется потомство, специалисты фиксируют резкий всплеск случаев изъятия детенышей из природы.«Люди, сами того не желая, наносят огромный вред популяции, — подчеркивает эксперт. — Особенно это касается зайцев, численность которых за последние 25 лет снизилась более чем на 61%. И человеческий фактор здесь играет далеко не последнюю роль».Дилемма на грядке: похищение под видом находкиНемногие знают, что зайчиха — мать очень скрытная, но ответственная. Она намеренно не сидит рядом с детьми, чтобы не привлекать хищников своим запахом. Она приходит кормить потомство всего 1–2 раза в сутки. Молодые самки часто выбирают для родов дачные участки: там густая трава, нет лис и волков, зато много кустарников.Мария Фролова объясняет это высокой адаптивностью животных к среде.«Это не поиск соседства с человеком, а инстинкт выживания. Зайчиха оставляет детенышей в безопасном, на её взгляд, месте. Вмешиваться в эту стратегию не нужно».Более того, у такой «жалости» есть и юридическая сторона. Эксперт напоминает: грань между «нашел» и «похитил» четко прописана в законе. Изъятие дикого животного из среды обитания без разрешения приравнивается к браконьерству. Для нарушителей предусмотрены внушительные штрафы, но самым тяжелым наказанием становится гибель зверя в руках непрофессионалов.Смертельный завтрак: почему молоко из магазина — ядГлавная трагедия разворачивается на кухнях дачников, которые пытаются выкормить найденыша коровьим молоком. По словам специалистов центра «Дом Зайца», это практически гарантированная и мучительная смерть для лесного жителя.«Молоко зайчихи — это уникальный по составу продукт, не имеющий аналогов в природе, — поясняет Мария Фролова. — Оно невероятно питательное и кардинально отличается от коровьего или козьего. В обычном магазинном молоке слишком много лактозы и мало жиров. Пищеварительная система зайчонка просто не справляется — возникают вздутия и расстройства, ведущие к летальному исходу».В реабилитационных центрах используют редкие дорогостоящие смеси, максимально приближенные к натуральному составу, и сводят контакт с человеком к минимуму, чтобы сохранить в звере страх перед людьми. Если животное привыкнет к рукам, оно никогда не сможет вернуться в лес и останется в вольере «пожизненно».Золотое правило: увидел — уходиЧто же делать, если вы обнаружили зайчонка под своим кустом смородины? Алгоритм, который предлагают специалисты ООПТ, предельно прост: не подходить, не трогать и не кормить.Мария Фролова подчеркивает: идеальная помощь — это невмешательство. Мама-зайчиха обязательно вернется к малышу. Помощь реально необходима только в четырех случаях:У животного видны раны или переломы.На зайчонка напала собака или кошка.Вы точно видели погибшую мать-зайчиху.Зверь уже провел в неволе более суток (здесь важна скорость передачи экспертам).Только при соблюдении этих правил маленький герой сегодняшних новостей сможет вырасти и снова скакать по лесам Владимирской области, сохраняя хрупкий баланс нашей природы.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .