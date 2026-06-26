Проект проходит госэкспертизу, строительство начнётся после её завершения.

Ход реконструкции аэропорта «Семязино» осветил на пресс-конференции министр транспорта Владимирской области Владимир Перцев. Работы выдерживают плановые сроки, однако проектирование несколько затянулось из-за технической сложности — объект обладает двойным сквозированием.Сейчас проектная документация уже передана на государственную экспертизу. Строительно-монтажный этап стартует лишь после получения положительного заключения, уточнил Перцев. Окончательная стоимость реконструкции прояснится по итогам экспертизы, тогда же министр пообещал озвучить конкретные цифры.