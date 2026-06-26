25 июня глава города Владимира Сергей Волков провёл оперативную планёрку с руководящим составом городской администрации. На ней обсудили текущие результаты ЕГЭ, отработку обращений граждан

25 июня глава города Владимира Сергей Волков провёл оперативную планёрку с руководящим составом городской администрации. На ней обсудили текущие результаты ЕГЭ, отработку обращений граждан в социальных сетях, исполнение бюджета, реализацию нацпроектов, муниципальных программ и исполнение планов благоустройства территорий и ремонта объектов. По итогам обсуждения глава города дал поручения профильным подразделениям по организации жесткого контроля сроков