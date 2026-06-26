Ключевая цель национального проекта – снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Министр транспорта Владимир Перцев 25 июня сообщил о планах дорожного комплекса региона. В 2026 году запланирован ремонт 433,6 км дорог и 27 км тротуаров. Будет построено 8 новых автодорог (16,2 км), осветят 24,6 км трасс и обновят 70 автопавильонов.Дорожный фонд на 2026 год составит 12,8 млрд рублей. На ремонт 66 объектов (198,9 км) по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выделено 4,02 млрд рублей. К 2030 году 85% дорог агломерации и 60% региональных дорог должны быть в нормативном состоянии.Также развивается интеллектуальная транспортная система (ИТС). К ней подключено 182 единицы общественного транспорта и 118 светофорных объектов. В 2026–2027 годах ИТС расширят, добавив 218 единиц транспорта и 31 светофор. Продолжится развитие сети автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК).