26 июня на базе агрофирмы «Заречье» пройдет главный аграрный праздник Владимирской области.

Сегодня, 26 июня, площадка агрофирмы «Заречье» в Ковровском районе состоится «День поля-2026» — ключевой аграрный праздник Владимирской областиГости праздника смогут посетить крупную выставку современного оборудования, сельхозтехники, передовых химических средств и инновационных селекционных достижений, а также увидеть зрелищные конкурсы профессионального мастерства.В рамках программы эксперты определят победителей профессионального состязания «Лучший по профессии», причем в текущем году к привычной номинации «Механизатор» впервые добавится категория «Агроном». Самым ярким моментом соревнований обещает стать заезд на тракторах, в котором свои навыки вождения продемонстрируют непосредственно директора и руководители аграрных предприятий региона.Для посетителей откроется специальная торговая зона «Фермерский дворик», предлагающая натуральные и качественные продукты питания от областных крестьянско-фермерских хозяйств. Главным технологическим новшеством этого сезона заявлен показ работы трактора под управлением беспилотных систем.