По прогнозам синоптиков, в выходные, 27 и 28 июня, во Владимирской области будет тепло. В субботу днём – до 23 градусов тепла. Местами могут пройти дожди. В воскресенье – максимум до +25 градусов.

По прогнозам синоптиков, в выходные, 27 и 28 июня, во Владимирской области будет тепло. В субботу днём – до 23 градусов тепла. Местами могут пройти дожди. В воскресенье – максимум до +25 градусов. Осадки маловероятны. В первые дни июля в регион придёт жара. Синоптики обещают повышение температуры до +26…+31. Но такая погода будет держаться буквально