Водителям в Суздале больше не нужно искать паркоматы или пополнять колешек в приложении, теперь оплатить стоянку можно прямо в навигаторе 2ГИС. К системе уже подключено более тысячи

Водителям в Суздале больше не нужно искать паркоматы или пополнять колешек в приложении, теперь оплатить стоянку можно прямо в навигаторе 2ГИС. К системе уже подключено более тысячи парковочных мест, сообщили в правительстве Владимирской области. Одновременно в Суздале запустили оплату проезда в автобусах по геопозиции. Пассажиру достаточно открыть в 2ГИС меню «Проезд», выбрать маршрут и нажать