Депутат Госдумы напомнил: называть коды из СМС нельзя никому, а любой подобный запрос — повод тут же положить трубку.

Депутат Государственной Думы Антон Немкин разъяснил жителям региона ключевой принцип защиты от телефонных и цифровых аферистов. Разглашать коды подтверждения из сообщений и пуш-уведомлений нельзя ни в коем случае и ни под каким предлогом. Парламентарий подчеркнул: ни банковские работники, ни сотрудники госорганов, ни представители управляющих компаний не имеют права запрашивать подобную информацию, и любое такое требование должно служить мгновенным сигналом к окончанию беседы.Отдельно депутат остановился на участившихся случаях бытового обмана. Аферисты теперь звонят от лица УК и ТСЖ, говорят о замене домофонов или выдаче ключей и под этим предлогом пытаются выудить у человека заветный код. Легенда звучит убедительно, поскольку люди привыкли регулярно взаимодействовать с сервисными службами.Как показывает практика, преступники с каждым годом действуют всё хитрее: они комбинируют продвинутые IT-инструменты с приёмами откровенного психологического давления, из-за чего обычному человеку в суете будней всё труднее дать им отпор.При малейших сомнениях Немкин советует самостоятельно перезванивать в свою управляющую компанию по официальному номеру и перепроверять поступившую информацию.