В Александрове, Камешково и Кольчугино полицейские пресекли противоправную деятельность местных жителей, которые за деньги предоставляли третьим лицам свои банковские карты и счета.

В Александрове, Камешково и Кольчугино полицейские пресекли противоправную деятельность местных жителей, которые за деньги предоставляли третьим лицам свои банковские карты и счета. Неизвестные их использовали для проведения операций с деньгами жертв телефонных мошенников. Александровские полицейские уличили в противоправной деятельности 18-летнего местного жителя. Молодой человек согласился на поступившее в мессенджере предложение передать за денежное вознаграждение данные