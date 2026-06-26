В регионе внедряют современные технологии.

Во Владимире состоялось значимое совещание с участием руководства госкорпорации «Ростех» и директоров местных промышленных заводов. Участники наметили конкретные шаги по укреплению технологической независимости регионального производства.Регион активно внедряет инновации в партнерстве со структурами корпорации. На ближайшем Дне поля презентуют уникальный трактор с системой автопилота, разработанный ВНИИ «Сигнал» и КЭМЗ. Опорный университет ВлГУ при этом станет главной площадкой для подготовки профильных кадров и научных изысканий.Накануне госкорпорация представила линейку решений: от электробусов «КАМАЗ» до цифровых систем управления трафиком. Стороны договорились продолжить диалог на инвестиционном конгрессе в 2026 году для оценки первых результатов совместной работы. Данное партнерство станет мощным драйвером для прогресса всей области.