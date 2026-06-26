В Муроме прошёл конкурс «Лучший работник в сфере государственной молодёжной политики – 2026». Участники — специалисты и руководители, которые работают с молодыми людьми в городах и районах

В Муроме прошёл конкурс «Лучший работник в сфере государственной молодёжной политики – 2026». Участники — специалисты и руководители, которые работают с молодыми людьми в городах и районах области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Конкурсанты проходили тестирование на знание законодательства и основ госслужбы, а также рассказывали о своих проектах и достижениях. Победителями в номинации «Руководитель» стали: