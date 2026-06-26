97 юных спортсменов проверили свои силы в дзюдо, шахматах, легкой атлетике и других дисциплинах.

Завершение учебного года в спортивной школе «ДЗЮДО-88» традиционно отметили проведением ежегодной спартакиады. Этот проект реализуется на базе летнего спортивно-оздоровительного лагеря уже 23 года, демонстрируя неизменную приверженность развитию юных спортсменов.В текущем году в состязаниях приняли участие 97 воспитанников школы. Программа включала 11 разнообразных дисциплин: от дзюдо и сумо до легкой атлетики, плавания, стрельбы и шахмат. Столь широкий спектр направлений позволяет оценивать не только профильные навыки дзюдоистов, но и их общую физическую подготовку, интеллект и выносливость.На торжественной церемонии наградили победителей и призеров по каждому виду спорта. Главные награды спартакиады получили 12 ребят, которые показали лучшие результаты в общем зачете: по 6 человек в младшей и старшей возрастных группах.