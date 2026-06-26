Один человек купил на рынке попугая и поставил клетку на окно. Мимо проходил милиционер. Попугай, увидев его, закричал: "Мент поганый!" Тот зашел и оштрафовал владельца. На другой день все повторилось.
На следующий день милиционер снова идет мимо и предвкушает, как опять слупит с него штраф. Но накануне владелец поменялся попугаем со своим соседом, священником. Милиционер проходит мимо - попугай молчит. Подходит вплотную - попугай молчит.
- Ты что, не узнаешь? Это же я, мент поганый.
- Поздно каешься, сын мой!
еще анекдот!