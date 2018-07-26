В начале года злоумышленники совершили покушение на жизнь и здоровье жителя столицы, с применением огнестрельного оружия, а в июне – разбойное нападение...

В столице в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, ранее возбужденного следственным органом ГСУ СК России по г. Москве сотрудниками ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по г. Москве, ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, Управлений «М» и ОРУ ФСБ России, при поддержке БСТМ и ОПБ МВД России, БСТМ и ОПБ ГУ МВД России по г. Москве, и силовой поддержке СОБР «Рысь» и ОМОН «Зубр» ЦСН СР Россгвардии за совершение тяжких преступлений задержаны участники организованной группыС января по июнь 2018 года участники организованной группы совершили не менее 3 особо тяжких преступлений, с использованием огнестрельного оружия. Так, вначале года на улице Летниковской злоумышленники совершили покушение на жизнь и здоровье жителя столицы, с применением огнестрельного оружия. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями. Впоследствии, в июне 2018 года на улице Гарибальди участниками этой же преступной группы было совершено разбойное нападение, в результате которого были похищены 3,5 мил рублей.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска совместно со следователями ГСУ СК России по г. Москве во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России при силовой поддержке СОБР «Рысь» и ОМОН «Зубр» ЦСН СР Росгвардии задержаны 4 подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте от 29 до 52 лет.В ходе проведения обысков по местам жительства и задержания злоумышленников обнаружено и изъято более 20 предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, более 1000 единиц боеприпасов, 5 единиц автотранспорта.Следственным органом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по данным фактам возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 и ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», ст. 209 УК РФ «Бандитизм», ст. 162 УК РФ «Разбой», ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве