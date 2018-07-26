Злоумышленник предложил пенсионерке помощь в продаже ее ювелирных украшений и столовых приборов, а получив их, скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратилась 77-летняя женщина. Она сообщила, что малознакомый мужчина пообещал ей по выгодной цене продать ее ювелирные украшения. Забрав их, он скрылся, не выполнив своих обязательств. Материальный ущерб составил 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец ближнего зарубежья, который работал в одной из таксомоторных компаний Зеленоградского округа. Установлено, что мужчина иногда возил пожилую женщину на такси и, воспользовавшись доверием пенсионерки, предложил ей помощь в продаже имеющихся у нее ювелирных украшений и столовых приборов. Забрав у женщины ценные вещи, он перестал отвечать на звонки и больше не появлялся. Злоумышленник продал похищенное, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31