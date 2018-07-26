Злоумышленник предложил пенсионерке помощь в продаже ее ювелирных украшений и столовых приборов, а получив их, скрылся...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.
В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратилась 77-летняя женщина. Она сообщила, что малознакомый мужчина пообещал ей по выгодной цене продать ее ювелирные украшения. Забрав их, он скрылся, не выполнив своих обязательств. Материальный ущерб составил 800 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец ближнего зарубежья, который работал в одной из таксомоторных компаний Зеленоградского округа. Установлено, что мужчина иногда возил пожилую женщину на такси и, воспользовавшись доверием пенсионерки, предложил ей помощь в продаже имеющихся у нее ювелирных украшений и столовых приборов. Забрав у женщины ценные вещи, он перестал отвечать на звонки и больше не появлялся. Злоумышленник продал похищенное, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Следствием УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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