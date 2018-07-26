Утром 27 июля (в 08:12 по московскому времени) Марс вступит в великое противостояние с Солнцем, а вечером нас ждет самое продолжительное в XXI веке затмение Луны. Если небо будет безоблачным, то его можно будет наблюдать невооруженным глазом практически на всей территории России.

Утром 27 июля (в 08:12 по московскому времени) Марс, который в последние дни хорошо виден после захода Солнца как красноватая звезда на юго-востоке небосклона, вступит в великое противостояние с Солнцем.В этот момент наступает один из самых благоприятных периодов наблюдения Красной планеты за последние 15 лет, сообщается в "Фейсбуке" Московского планетария.Астрономы сближение Земли и Марса называют противостояниями, поскольку они и Солнце будут расположены точно на одной линии.Кроме того, вечером 27 июля — с 21:24 до 01:19 (28 июля) по московскому времени произойдет уникальное полное затмение Луны. Если небо будет безоблачным, то его можно будет наблюдать невооруженным глазом практически на всей территории России, кроме северной части Сибири.Оно станет самым продолжительным лунным затмением в XXI веке.По редчайшему совпадению, в день затмения "красная планета" – Марс — проходит точку великого противостояния с Солнцем. Так что оба светила во время затмения будут располагаться недалеко друг от друга. Рассмотреть их можно будет на юго-восточном горизонте, отмечается на сайте Московского планетария.Максимальная фаза полного затмения наступит в 23:22 по московскому времени. В этот момент треть диска Луны потемнеет максимально и будет находиться в земной тени больше часа.