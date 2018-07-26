Алена Апина сообщила фанатам, что скоро презентует свое новое творение. Однако певица разочарованно сообщила, что ее песни не нужны ни телевидению, ни радио.

Алена Апина сообщила фанатам, что скоро презентует свое новое творение. Однако певица разочарованно сообщила, что ее песни не нужны ни телевидению, ни радио.В последнее время Алена Апина известна не новыми музыкальными композициями, а провокационными фотосессиями. Однако, как выяснилось, 53-летняя артистка выдает песни со скоростью заводского станка, вот только они не доходят до потенциального слушателя. Оказывается, новый материал Алены Апиной просто не ставят в ротации.Об этом сообщила сама певица на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Причем сделала это крайне эмоционально. "Готово! Скоро! Чего я так радуюсь?! Все равно увидят только свои. Близкие, поклонники и подписчики( и то не все!) Что там смотреть! Ни голой ж***, ни пограничной эротики. Подумаешь песня хорошая и видео красивое! Сейчас такого добра как грязи! Да и где показывать? Музыкальное TV заточено на другое! На другого зрителя и слушателя (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – объявила Апина.Артистка сообщила, что их с Татьяной Ивановой песню "Последняя поэма" не взяла ни одна радиостанция и ни один музыкальный канал. Более того, по словам Апиной, ее прямым текстом отправили на радио, специализирующееся на старых хитах. "На Русском Радио девушка от которой это зависит, в очередной раз послала и даже дала мне совет: "Ваше место только на РетроФМ!" – с гневом рассказала Алена.Далее артистка язвительно обратилась к этой девушке: "Спасибо добрая женщина! Как я 30 лет прожила и спела столько песен( под которые ты еще в памперсе дрыгала ножкой)– не знаю!" Затем Алена адресовала свое послание преданным фанатам. "Понесло меня чего-то! Накипело! Так вот! Любимые мои читатели. Избранные! Песню ДАВАЙ ТАК не взяли в ротацию радиостанции и думаю судьба клипа будет такой же! Смотрите на ютюбе. На моем канале.... больше не знаю что делать. Извините", – завершила свой пост артистка. Отметим, что поклонники поддержали певицу и заявили, что с нетерпением ждут новое творение.