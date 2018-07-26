Кажется, у звезды Голливуда налаживается личная жизнь. По словам близкой подруги актрисы, она встречается с коллегой.

Кажется, у звезды Голливуда налаживается личная жизнь. Пословам близкой подруги актрисы, она встречается с коллегой.По слухам, у известной разведенкиФабрики грез – любовные отношения с актером Эдом Хелмсом. Он стал широкоизвестен благодаря фильму "Мальчишник в Вегасе".Выяснилось, что пара познакомиласьна съемках американского фильма Corporate Animals Патрика Брайса, где оба исполнили главные роли. Выйти комедийныйужастик должен в следующем году.Примечательно, что для 55-летнейДеми выбор такой ухажера не стандартен. Ведь Эд младше ее всегона 11 лет, тогда как обычно звезда заводит романы с более молодымипарнями, передает портал YourTango. Как бы там ни было, поканикто из актеров не подтвердил эту информацию.Напомним, Деми Мур трижды былазамужем. В первом браке с музыкантом Фредди Муром актриса прожилапять лет. Затем она вышла замуж за Брюса Уиллиса и родила емутроих дочерей. В 2005 году звезда вышла замуж за Эштона Катчера, который младше ее на 16 лет. Тем не менее их брак продлился восемь лет.В марте этого года ходили слухи о том,что знаменитый голливудский сердцеед Брэд Питт началвстречаться с коллегой по творческому цеху Деми Мур. Актеры проводили вместемного времени.