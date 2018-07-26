Кажется, у звезды Голливуда налаживается личная жизнь. По
словам близкой подруги актрисы, она встречается с коллегой.
Кажется, у звезды Голливуда налаживается личная жизнь. По
словам близкой подруги актрисы, она встречается с коллегой.
По слухам, у известной разведенки
Фабрики грез – любовные отношения с актером Эдом Хелмсом. Он стал широко
известен благодаря фильму "Мальчишник в Вегасе".
Выяснилось, что пара познакомилась
на съемках американского фильма Corporate Animals Патрика Брайса, где оба исполнили главные роли. Выйти комедийный
ужастик должен в следующем году.
Примечательно, что для 55-летней
Деми выбор такой ухажера не стандартен. Ведь Эд младше ее всего
на 11 лет, тогда как обычно звезда заводит романы с более молодыми
парнями, передает портал YourTango. Как бы там ни было, пока
никто из актеров не подтвердил эту информацию.
Напомним, Деми Мур трижды была
замужем. В первом браке с музыкантом Фредди Муром актриса прожила
пять лет. Затем она вышла замуж за Брюса Уиллиса и родила ему
троих дочерей. В 2005 году звезда вышла замуж за Эштона Катчера, который младше ее на 16 лет. Тем не менее их брак продлился восемь лет.
В марте этого года ходили слухи о том,
что знаменитый голливудский сердцеед Брэд Питт начал
встречаться с коллегой по творческому цеху Деми Мур. Актеры проводили вместе
много времени.