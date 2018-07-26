Известный телеведущий Андрей
Малахов вместе с женой Натальей Шкулевой отправился в отпуск. Шоумен и его
супруга загорают на Лазурном Берегу.
Известный телеведущий Андрей
Малахов вместе с женой Натальей Шкулевой отправился в отпуск. Шоумен и его
супруга загорают на Лазурном Берегу.
В своем Instagram Малахов
опубликовал трогательное фото с пляжа. Андрей и Наталья сидят на песке. Жена шоумена
прячет нос и губы в его пышной шевелюре.
"В ожидании самого длинного
лунного затмения века!" – написал под снимком телеведущий. Поклонники
обрадовались, увидев супругов вместе, ведь они очень редко делятся совместными
фото.
В комментариях подписчики отметили,
что Малахову невероятно повезло, ведь его благоверная настоящая красавица. Были и те, кто не узнал Шкулеву – некоторые интернет-обыватели
задались вопросом, что же за прекрасная молодая незнакомка рядом со звездой
телешоу. По мнению поклонников настоящая супруга намного старше, той женщины,
которая изображена на снимке вместе со звездой. "Это разве Наташа (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "это не жена,а Шурыгина!!!", "Это не жена с
ним совсем другое лицо", "А вам не кажется что это не жена ?", "Это не жена
вроде бы?", "Ауууу! А как же Наташа?", "это другая
по-моему девушка", "А где его старуха ?", "А с кем Андрей?".
На глупые вопросы пользователей Сети шоумен отвечать не стал. Ведь будь Малахов на отдыхе с молодой красоткой, а не с женой, стал бы он выкладывать компрометирующие снимки на всеобщее обозрение?
Напомним, Андрей Малахов
уже семь лет состоит в браке с известным издателем Натальей Шкулевой. Торжественное
бракосочетание телеведущего и предпринимательницы состоялось в Париже в
Версальском дворце. У пары долгое время не было детей. В прошлом, 2017 году, у
Андрея и Натальи появился долгожданный наследник. Малахов не скрывал своего
счастья.