Известный телеведущий Андрей Малахов вместе с женой Натальей Шкулевой отправился в отпуск. Шоумен и его супруга загорают на Лазурном Берегу.

Известный телеведущий АндрейМалахов вместе с женой Натальей Шкулевой отправился в отпуск. Шоумен и егосупруга загорают на Лазурном Берегу.В своем Instagram Малаховопубликовал трогательное фото с пляжа. Андрей и Наталья сидят на песке. Жена шоуменапрячет нос и губы в его пышной шевелюре."В ожидании самого длинноголунного затмения века!" – написал под снимком телеведущий. Поклонникиобрадовались, увидев супругов вместе, ведь они очень редко делятся совместнымифото.В комментариях подписчики отметили,что Малахову невероятно повезло, ведь его благоверная настоящая красавица. Были и те, кто не узнал Шкулеву – некоторые интернет-обывателизадались вопросом, что же за прекрасная молодая незнакомка рядом со звездойтелешоу. По мнению поклонников настоящая супруга намного старше, той женщины,которая изображена на снимке вместе со звездой. "Это разве Наташа (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "это не жена,а Шурыгина!!!", "Это не жена сним совсем другое лицо", "А вам не кажется что это не жена ?", "Это не женавроде бы?", "Ауууу! А как же Наташа?", "это другаяпо-моему девушка", "А где его старуха ?", "А с кем Андрей?".На глупые вопросы пользователей Сети шоумен отвечать не стал. Ведь будь Малахов на отдыхе с молодой красоткой, а не с женой, стал бы он выкладывать компрометирующие снимки на всеобщее обозрение?Напомним, Андрей Малаховуже семь лет состоит в браке с известным издателем Натальей Шкулевой. Торжественноебракосочетание телеведущего и предпринимательницы состоялось в Париже вВерсальском дворце. У пары долгое время не было детей. В прошлом, 2017 году, уАндрея и Натальи появился долгожданный наследник. Малахов не скрывал своегосчастья.