Актриса Татьяна Арнтгольц в преддверии выхода многосерийного фильма Новый человек дала откровенное интервью. Артистка, исполнившая роль женщины, разрывающейся между двумя разными мужчинами, призналась, что в жизни предпочитает золотую середину.

Актриса Татьяна Арнтгольц в преддверии выхода многосерийного фильма "Новый человек" дала откровенное интервью. Артистка, исполнившая роль женщины, разрывающейся между двумя разными мужчинами, призналась, что в жизни предпочитает золотую середину.Татьяна Арнтгольц дебютировала в комедийном фильме. Ее партнерами стали актеры Максим Виторган, воплотивший образ почти идеального Вити, и Владимир Епифанцев, сыгравший блудного мужа героини. "У нас абсолютно классический любовный треугольник. Есть мужчина, с которым на момент начала сериала она уже находится в отношениях. В первой серии Витя делает ей предложение. И в этот же момент возвращается бывший супруг. Он решил вернуться в семью, которую предал год назад", – вкратце рассказала Арнтгольц.На протяжении всего фильма блудный муж будет доказывать, что он изменился. По мнению Татьяны, ее героиня все еще испытывает чувства к экс-супругу, но разумом понимает, что с нынешним возлюбленным надежнее. "В общем, зрители увидят двух абсолютно разных мужчин. Один – это американские горки, другой – штиль и надежность. А Ира между ними крутится и мечется", – сообщила актриса.При этом сама Татьяна предпочитает золотую середину. К слову, сама актриса в разводе, однако ее бывший муж, актер Иван Жидков, регулярно видится с их дочкой Машей и балует ее. а Вот Татьяна более строгая, и отношения у них пока выстраиваются по принципу "родитель-ребенок"."Маша пока еще маленькая. Когда она вырастет и станет девушкой, мне бы, конечно, хотелось стать для нее самой близкой подругой. Для этого, мне кажется, надо пройти долгий путь выстраивания подобных отношений. Я достаточно требовательная и строгая мама. Балует у нас папа. Так и должно быть", – цитирует Татьяну Арнтгольц . Актриса сообщила, что, несмотря на развод, они с Иваном проводят с дочкой одинаковое время, она не обделена вниманием ни папы, ни мамы.