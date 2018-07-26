Звезда Дома-2 Алена Водонаева обвенчалась в Лас-Вегасе с мужем Алексеем Косинусом. Супруги принесли друг другу клятвы вечной любви.

Звезда "Дома-2" Алена Водонаева обвенчалась в Лас-Вегасес мужем Алексеем Косинусом. Супруги принесли друг другу клятвы вечной любви.Алена и Алексей официально зарегистрировали свои отношения ещев прошлом году. После свадьбы звезда постоянно признается в любви к супругу.Сегодня, 26 июля, Водонаева поделилась в своем Instagramрадостной новостью: она и ее избранник решилась на таинство венчания. "Это былсамый чудесный день. Наша свадьба в той самой, известной, старой церкви. Самаяискренняя регистрация. Без всяких там "ячеек общества". Нас обвенчал самыймилый и старенький священник. Фотографий будет много, и они фантастические! (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказалазвезд пользователям Сети.Также теледива опубликовала короткую видеозапись. В кадревидны только руки супругов. Косинус клянется возлюбленной в вечной любви наанглийском языке и надевает на ее пальчик обручальное кольцо.Поклонники обрадовались за Алену, ведь звезда наконец-топо-настоящему счастлива, раз решилась обвенчаться. Теперь фанаты с нетерпениемждут, когда же звезда "Дома-2" расскажет о новой беременности.Напомним, что 11 сентября 2017 года Алена Водонаева вышлазамуж за Алексея Косинуса. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. Днем парапокаталась на ретромобиле "Чайка" и пообедала во флажной башнеПетропавловской крепости, а вечером влюбленные отправились в ЗАГС. Послебракосочетания молодожены переехали жить в Москву.