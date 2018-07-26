Звезда Дома-2 Алена Водонаева обвенчалась в Лас-Вегасе
с мужем Алексеем Косинусом. Супруги принесли друг другу клятвы вечной любви.
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева обвенчалась в Лас-Вегасе
с мужем Алексеем Косинусом. Супруги принесли друг другу клятвы вечной любви.
Алена и Алексей официально зарегистрировали свои отношения еще
в прошлом году. После свадьбы звезда постоянно признается в любви к супругу.
Сегодня, 26 июля, Водонаева поделилась в своем Instagram
радостной новостью: она и ее избранник решилась на таинство венчания. "Это был
самый чудесный день. Наша свадьба в той самой, известной, старой церкви. Самая
искренняя регистрация. Без всяких там "ячеек общества". Нас обвенчал самый
милый и старенький священник. Фотографий будет много, и они фантастические! (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала
звезд пользователям Сети.
Также теледива опубликовала короткую видеозапись. В кадре
видны только руки супругов. Косинус клянется возлюбленной в вечной любви на
английском языке и надевает на ее пальчик обручальное кольцо.
Поклонники обрадовались за Алену, ведь звезда наконец-то
по-настоящему счастлива, раз решилась обвенчаться. Теперь фанаты с нетерпением
ждут, когда же звезда "Дома-2" расскажет о новой беременности.
Напомним, что 11 сентября 2017 года Алена Водонаева вышла
замуж за Алексея Косинуса. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. Днем пара
покаталась на ретромобиле "Чайка" и пообедала во флажной башне
Петропавловской крепости, а вечером влюбленные отправились в ЗАГС. После
бракосочетания молодожены переехали жить в Москву.