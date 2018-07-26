Военное присутствие РФ необходимо для баланса сил на Ближнем Востоке, пока не восстановится политическое равновесие в мире.

Военное присутствие РФ необходимо для баланса сил на Ближнем Востоке, пока не восстановится политическое равновесие в мире.Как передает ТАСС, об этом рассказал президент Сирии Башар Асад в интервью российским журналистам.По его мнению, присутствие Вооруженных сил России необходимо в Сирии до тех пор, пока на Ближнем Востоке не установится политическое равновесие.Асад подчеркнул, что РФ как ведущее государство несет ответственность за установление мира в разных регионах планеты, даже несмотря на то, что порой у Москвы нет желания быть вовлеченной в какой-нибудь военный конфликт.Президент Сирии Асад назвал организацию "Белые каски" маской террористических группировок "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). По его словам, у "Белых касок" в Сирийской арабской республике есть только два варианта – воспользоваться амнистией или быть уничтоженными.Асад сообщил, что главной темой переговоров между Дамаском и Москвой являются вопросы ускорения возвращения беженцев в Сирию.С весны 2011 года в Сирии идет война, в которой участвуют не только внутренние силы страны, но и основные государства региона, а также мировые державы, международные организации и военно-политические группировки.