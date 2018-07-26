Дело бывшей супруги Армена Джигарханяна передано в суд. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-директора Московского драматического театра.

Дело бывшей супруги Армена Джигарханяна передано в суд.Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-директораМосковского драматического театра.Представитель прокуратуры Людмила Нефедова, озвучиваясообщение, не назвала имени обвиняемой. Однако ясно, что речь идет об экс-супругеАрмена Джигарханяна, Виталине Цымбалюк-Романовской.Как сообщается, бывший директор обвиняется по статье 137 Уголовногокодекса – "Незаконное собирание или распространение сведений о частнойжизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либораспространение этих сведений в СМИ". Обвинительное заключение вручатфигуранту, после чего уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения посуществу.Статья, по которой обвиняется Цымбалюк-Романовская, предусматриваетнаказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. Обвиняемаявину не признает, она находится под подпиской о невыезде.Следствие установила, что бывшая супруга известного актера ирежиссера становила в рабочем кабинете народного артиста скрытую видеокамеру -она была вмонтирована в потолочный плинтус. Впоследствии видеозапись, сделаннаяс помощью этого устройства, была продемонстрирована в эфире одного изцентральных телеканалов. Запечатленные сцены содержали, по заключениюпрокуратуры, личную тайну, разрешения на публикацию которой никто не давал.В рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни Черемушкинскийсуд Москвы уже наложил обеспечительный арест на принадлежащиеЦымбалюк-Романовской московскую квартиру и вклад в 1 миллион рублей в "Ланта-банке",передает ТАСС.