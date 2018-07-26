Дело бывшей супруги Армена Джигарханяна передано в суд.
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-директора
Московского драматического театра.
Дело бывшей супруги Армена Джигарханяна передано в суд.
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-директора
Московского драматического театра.
Представитель прокуратуры Людмила Нефедова, озвучивая
сообщение, не назвала имени обвиняемой. Однако ясно, что речь идет об экс-супруге
Армена Джигарханяна, Виталине Цымбалюк-Романовской.
Как сообщается, бывший директор обвиняется по статье 137 Уголовного
кодекса – "Незаконное собирание или распространение сведений о частной
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо
распространение этих сведений в СМИ". Обвинительное заключение вручат
фигуранту, после чего уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по
существу.
Статья, по которой обвиняется Цымбалюк-Романовская, предусматривает
наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. Обвиняемая
вину не признает, она находится под подпиской о невыезде.
Следствие установила, что бывшая супруга известного актера и
режиссера становила в рабочем кабинете народного артиста скрытую видеокамеру -
она была вмонтирована в потолочный плинтус. Впоследствии видеозапись, сделанная
с помощью этого устройства, была продемонстрирована в эфире одного из
центральных телеканалов. Запечатленные сцены содержали, по заключению
прокуратуры, личную тайну, разрешения на публикацию которой никто не давал.
В рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни Черемушкинский
суд Москвы уже наложил обеспечительный арест на принадлежащие
Цымбалюк-Романовской московскую квартиру и вклад в 1 миллион рублей в "Ланта-банке",
передает ТАСС.