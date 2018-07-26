Дмитрий Маликов опубликовал новое фото своего сына Марка. Многочисленные поклонники пришли в восторг.

Дмитрий Маликов опубликовал новое фото своего сына Марка. Многочисленные поклонники пришли в восторг.На свей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Маликов опубликовал новое фото, на котором запечатлен держащим своего сына Марка. В подписи к фото артист прокомментировал шумиху, которая недавно поднялась вокруг него. "Вчера в моем твиттере не понятно как появившаяся, и кем написанная глупость, всколыхнула интернет пространство. Что это было я не понимаю, но это выскочило на моей странице... Люди, живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите,если кому невольно доставил неприятные эмоции) Спасибо за поздравления Марка с полугодовалым юбилеем ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Маликов.Многочисленные подписчики пришли в восторг. "Чудо чудное)))", "Без сомнения– МАЛИКОВ-МЛАДШИЙ ....Счастья вам, СЕМЬЯ МАЛИКОВЫХ...Маме Люде привет из Питера. )))", "Какой хороший!!!! Дай Бог здоровья Вам и вашей семье!", "Тьфу, тьфу, тьфу! Тук, тук, тук! Здоровья красавчику! Пусть радует родителей долгие годы и прекрасной ему судьбы)!", "Сладющий! !!!", "Красивая пара. Красивые дети. Самые наилучшие пожелания. Не обращайте внимание на плохое. Счастья Вам", "Шладкий пупс! Дмитрий, не обижайтесь, но это не про вас)" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.