Роман Гриценко не первый месяц пытается добиться расположения ведущей проекта. Одна между ними все время происходит недопонимание.

Роман Гриценко не первый месяц пытается добиться расположения ведущей проекта. Одна между ними все время происходит недопонимание.Выяснениеотношений на телестройке не редкость, однако, на этот раз участницей острогоразговора стала ведущая проект Ольга Бузова. Не услышав внятных объяснений отсвоего ухажера Романа Гриценко, она, чуть не расплакавшись, покинула лобноеместо."Ты можешьмне говорить сейчас все что угодно. Я дала тебе возможность сейчас что-то мнесказать, и если ты считаешь, что это единственное, главное и важное, что ты мнехотел озвучить, то я тебя услышала и я больше разговаривать с тобой несобираюсь", – сказал теледива и убежала.Отметим, чтоэто не первый раз, когда у потенциальной пары кипят страсти на лобном месте.Ранее молодой человек поцеловал брюнетку прямо на лобном месте, завалив ее набревна. Но это невпечатлило Ольгу, которая поинтересовалась, является ли она единственной, комусимпатизирует он."Тысчитаешь, это нормально, что ты целуешь меня на лобном месте, делаешькомплименты, а потом даришь Ире цветы и ходишь с ней на свидания? Уже всеобсуждают ваши тайные встречи за периметром. Ходят слухи, что ты хочешьпригласить ее на проект, что вы уже ночи вместе проводите" – спросила она.Гриценко, разумеется, отверг все обвинения и добавил, что вообще не уверен вжелании строить отношений с Ириной Пинчук, про которую говорила Бузова. Помимоэтого Роман еще раз выразил симпатию певице, сказав, что ему нравится толькоона.