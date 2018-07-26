Новая дорога пройдет по территории съемочной площадки. В вместо лобного места должна появиться остановка скоростного трамвая.
Новая дорога пройдет по территории съемочной площадки. В вместо "лобного места" должна появиться остановка скоростного трамвая.
Основная
съемочная площадка проекта, которую называют "Поляна", расположена в
Подмосковье вблизи коттеджного поселка Летова Роща. Участок земли занимает
почти 3 гектара. Теперь там планируется построить автомобильную
магистраль. В связи с эти телепроект может завершить свое существование.
Член
экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим
Манукян отметил, что такую новость с большим энтузиазмом встретили пользователи
соцсетей. "Даже не знаю какая новость сейчас была бы встречена подобным
образом. Мне в связи с этим сразу вспомнилась фраза директора рынка из фильма
Эльдара Рязанова "Гараж", когда ее выкинули из списка пайщиков. Так вот она
обещала, что на этом месте не будет никаких уродливых сооружений и тут пройдут
дороги", – заявил эксперт.
Он отметил,
что закрытия шоу многие люди ждали годами и вот теперь настал тот "светлый час".
"Да, и вот еще что, похоже, что Бузовой будет некуда возвращаться после ее
заморских путешествий и поисков жениха. Грусть, печаль", – считает Манукян.