Новая дорога пройдет по территории съемочной площадки. В вместо лобного места должна появиться остановка скоростного трамвая.

Новая дорога пройдет по территории съемочной площадки. В вместо "лобного места" должна появиться остановка скоростного трамвая.Основнаясъемочная площадка проекта, которую называют "Поляна", расположена вПодмосковье вблизи коттеджного поселка Летова Роща. Участок земли занимаетпочти 3 гектара. Теперь там планируется построить автомобильнуюмагистраль. В связи с эти телепроект может завершить свое существование.Членэкспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме ВадимМанукян отметил, что такую новость с большим энтузиазмом встретили пользователисоцсетей. "Даже не знаю какая новость сейчас была бы встречена подобнымобразом. Мне в связи с этим сразу вспомнилась фраза директора рынка из фильмаЭльдара Рязанова "Гараж", когда ее выкинули из списка пайщиков. Так вот онаобещала, что на этом месте не будет никаких уродливых сооружений и тут пройдутдороги", – заявил эксперт.Он отметил,что закрытия шоу многие люди ждали годами и вот теперь настал тот "светлый час"."Да, и вот еще что, похоже, что Бузовой будет некуда возвращаться после еезаморских путешествий и поисков жениха. Грусть, печаль", – считает Манукян.