Новый конфликт назрел вокруг семейства Никиты Джигурды. Выяснилось, что бывшая коллега долгое время пыталась увести артиста из семьи, копируя образ его супруги.

Новый конфликт назрел вокруг семейства Никиты Джигурды.Выяснилось, что бывшая коллега долгое время пыталась увести артиста из семьи,копируя образ его супруги.Скандальные подробности выяснились в эфире передачи "Насамом деле". В студии появилась бывший директор звезды Антонина Саврасова.Она призналась, что всеми силами пыталась привлечь внимание Никиты Джигурды – идаже стала копировать стиль Марины Анисиной, перекрасила в яркий цвет волосы,носила похожие наряды.Никите Антонина постоянно рассказывала о выдуманных изменахего супруги. При этом экспертов в студии Саврасова уверяла, что не пыталасьсоблазнить артиста. Однако детектор лжи опроверг ее утверждения. Выяснилось,что Антонина испытывала влечение к артисту и хотела занять место его жены. Номечта никак не превращалась в реальность – и она стала мстить бывшему возлюбленному.Тут подвернулась история с завещанием близкой подругиДжигурды, Людмилы Браташ. Предпринимательница оставила артисту многомиллионноенаследство, но родственники женщины не верят в подлинность завещания и пытаютсяего оспорить. Антонина стала искать компромат на Джигурду и его супругу, чтобыпомочь сестре Людмилы выиграть судебное дело."Увы, я раньше верила Антонине Саврасовой. Пока сама неубедилась, что она лжет! И мне, и Никитосу, и на программах, и в СМИ", -заявила экс-супруга Джигурды Марина. Она добавила, что ей жаль "этунесчастную, одинокую женщину".Фигуристка Марина Анисина и артист Никита Джигурда впервыевстретились в 2007 году, на телешоу "Танцы на льду". Вскоре у парыродился сын Мик-Анжель Крист и дочь Эва-Влада. Позже Марина и Никита заключилибрак. Через некоторое время пара со скандалом рассталась. Однако затемотношения вступили в новую фазу – Джигурда и Анисина проводят все больше временивместе, пишет "Телепрограмма".