Обязательная аккредитация всех визовых центров приведет к их массовому закрытию, так как требования нового закона могут оказаться чересчур жесткими. Поэтому ждать визы придется дольше, и стоить они будут больше. Этого мнения придерживается заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Сергей Кривоносов

Обязательная аккредитация всех визовых центров приведет к их массовому закрытию, так как требования нового закона могут оказаться чересчур жесткими. Поэтому ждать визы придется дольше и стоить они будут больше. Этого мнения придерживается заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, член фракции "Единая Россия" Сергей Кривоносов, пишет агентство "Интерфакс".Законопроекту нужна оценка экспертов, считает депутат, тем более что сейчас стоит задача упростить процедуру выдачи виз, а не выстраивать новые барьеры.Напомним, сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов предложили внести правки в федеральный закон "О порядке выезда и въезда в РФ". Документ обязывает МИД России провести аккредитацию всех организаций-посредников, которые помогают россиянам получать визы.После этого российский союз туриндустрии предупредил, что поправки приведут к закрытию визовых центров и огромным очередям в консульствах.